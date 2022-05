Corveta da Marinha junta-se às buscas por pescador que caiu ao Douro

Alfredo Teixeira Hoje às 10:13 Facebook

Twitter

Partilhar

António Calisto, de 65 anos, caiu ao mar quando pescava na sua embarcação junto à Afurada, em Gaia.

Foram retomadas na manhã desta quinta-feira as buscas para encontrar o pescador que, na quarta-feira, caiu ao rio Douro quando estava a pescar perto da Afurada, do lado de Gaia.

De acordo com o comandante Serrano da Paz, adjunto do capitão do Porto do Douro, as operações foram alargadas até à praia de Francelos, oito quilómetros a sul, e até quatro quilómetros para oeste.

As buscas envolvem os Sapadores de Gaia, uma lancha da Polícia Marítima do Douro, outra da Estação de Salva Vidas do Douro e Leixões e um helicóptero da Força Aérea. Aos meios de buscas, iniciadas às 7.30 horas, juntou-se a Corveta da Marinha António Enes em operações na costa do continente durante 24 horas por dia.

António Calisto caiu ao rio Douro quando se preparava para a pesca junto à barra. Tinha 65 anos, era um profissional experiente e generoso, um homem conhecido de todos em Lordelo do Ouro, no Porto, onde vivia. Contrariamente ao habitual, saiu sozinho no "Aurora de Luxo" e só quando outros pescadores viram o barco à deriva é que se deu o alerta, pelas 8.30 horas.