Crianças e idosos de Gaia uniram forças e aprenderam a reutilizar

A campainha da Escola Básica de S. Paio, em Canidelo, Gaia, já tinha tocado quando sete idosas do Lar Padre Alves Correia, no Candal, Gaia, chegaram à sala do 3.º ano.

Os alunos sentados nas pequenas cadeiras que compõem a sala foram levantando o braço para responderem a algumas questões sobre reciclagem, enquanto aguardavam a chegada dos "avós emprestados".

Este encontro faz parte das atividades do projeto "JN Todos", da Associação JN Solidário. Trata-se de uma partilha de saberes entre miúdos e graúdos, na qual todos podem partilhar conhecimentos e aprender.

Em cima da mesa, não faltavam caixas de cereais, rolos de papel higiénico, lápis de cor e tesouras. Estava tudo pronto para receber as idosas, com quem partilhariam novas experiências.

Clemência Morais, de 81 anos, participou pela primeira vez nas atividades e ia cantando à medida que era ajudada pelas crianças. Com uma vida ligada à agricultura, conhece bem aquilo que José Triães e Inês Lima, de oito anos, contornaram na sua mão com um lápis. "É uma árvore e isto [recortes de papel higiénico] serve de folhas, que temos de pintar de verde ou de castanho. Como é outono, temos que as colar no chão", explicou às crianças.

Troca de experiências

O trabalho em equipa é fundamental e o bom humor não falta. "Está a ser muito divertido, estou a gostar de tudo", contou Mara Santos, de sete anos. "Sou a que contorna melhor", riu-se.

Para a professora Marta Brandão, de 39 anos e atualmente a lecionar a turma do 3.º ano, a palavra-chave do projeto é a solidariedade. "Acho que é algo que falta aos jovens e isto é importante".

O objetivo primordial é combater o isolamento da população sénior. "Os idosos são os nossos principais beneficiários, mas fazemos sempre cruzamento de gerações", referiu Isabel Peixoto, coordenadora do projeto "JN Todos", que arrancou em agosto e irá desenvolver-se ao longo de dois anos no concelho de Gaia, em parceria com a autarquia.

Atualmente, o "JN Todos" procura voluntários para dar resposta a situações pontuais junto dos idosos gaienses.

Gostei muito de trabalhar e de brincar com as crianças. Às vezes, fazemos trabalhos destes no lar

Estava no centro a fazer golas, que gosto muito, mas foi muito divertido trabalhar com os meninos