Crianças vão poder ser tratadores por um dia no Zoo Santo Inácio em Gaia

Neste Natal, o Zoo Santo Inácio, em Gaia, está a lançar uma campanha: todos os que apadrinharem uma das 250 espécies, durante este mês de dezembro, ficam habilitados a ganhar um sorteio que possibilita que as crianças, entre os 6 e os 12 anos, possam ser tratadores por um dia.

O concurso está a decorrer durante este mês de dezembro e os cinco vencedores, que vão ser selecionados aleatoriamente, serão anunciados até ao final deste ano, sendo que a atividade vai realizar-se em 2021.

Segundo Teresa Guedes, diretora do parque zoológico, esta iniciativa tem dois objetivos: "Queremos que os mais pequenos sintam e vivam a natureza, ao mesmo tempo que conhecem o nosso dia-a-dia. Queremos que, ao aproximarem-se de um pinguim, de um rinoceronte ou de um veado tenham a possibilidade de conhecer melhor estas espécies e que se sintam atraídos na missão de as conservar, evitando assim a sua extinção no mundo. Acompanhados por um tratador, as crianças poderão descobrir muito mais sobre os animais que vivem no Zoo e sobre as rotinas diárias de um tratador".



Por outro lado, "queremos também sugerir os apadrinhamentos como uma opção surpreendente para presentes de Natal, uma vez que todos os padrinhos contam com o seu nome destacado junto ao habitat do afilhado e recebem um cartão anual para visitar o Zoo sempre que pretenderem. Esta é também uma excelente forma de participarem ativamente na Preservação da Natureza", acrescentou a diretora



Para apadrinhar um animal basta aceder ao site do Zoo Santo Inácio em escolher qual a espécie que pretende ajudar.