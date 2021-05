Caos em Gaia. Derrame de gasóleo corta A29

Almiro Ferreira Hoje às 19:27 Facebook

A A29 está encerrada ao trânsito desde as 10.30 horas desta manhã de terça-feira devido ao gasóleo derramado por um camião de transporte de combustíveis. Todas as corporações de bombeiros de Vila de Gaia participam na limpeza do asfalto, entre Arcozelo e Aguda.

Segundo fonte do Destacamento de Trânsito da GNR do Porto, a estrada foi cortada para se proceder à limpeza do asfalto, num percurso de mais de dois quilómetros, no sentido norte-sul da A29, entre o Parque dos Pórticos e a saída para S. Félix da Marinha.

Segundo fonte dos Bombeiros Sapadores de Gaia, o incidente causou o despiste de várias viaturas, não quantificadas. Não se registaram feridos.

O corte da estrada originou grandes filas de trânsito e muitas dificuldades de acesso à zona sul do concelho de Vila Nova de Gaia.

Às 19.15 horas, todas as corporações de bombeiros do município estavam ainda envolvidas nas operações de limpeza da estrada.