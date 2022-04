Desagregação das freguesias em Gaia inicia-se sexta-feira

Objetivo é passar das atuais 15 para as anteriores 24, extinguindo uniões. Pedroso e Seixezelo podem ser exceções e ficar como estão.

Na sexta-feira será dado o pontapé de saída para a desagregação das uniões de freguesias em Gaia. Em todo o concelho estão marcadas assembleias de junta para discutir o assunto. Inicia-se a consulta à população. No final do processo, que a nível municipal só deverá estar pronto à entrada do último trimestre, a proposta para a reconfiguração do mapa poderá voltar a contar com 24 freguesias, como acontecia em 2013, antes da agregação. A União de Freguesias de Pedroso e Seixezelo poderá ser a exceção e ficar como está.

Entre as 15 freguesias atualmente existentes, destaca-se, pela grandeza do território, a união que juntou Sandim, Olival, Lever e Crestuma. Manuel Azevedo, que já leva 17 anos em funções autárquicas, diz que a "agregação foi imposta" e que "nunca devia ter avançado". Lembra ter prometido, na campanha eleitoral, que a "população seria ouvida" acerca do tema e é isso mesmo que irá acontecer a partir de sexta-feira, na reunião aberta ao público. Está marcada para as 21.30 horas, em Sandim.