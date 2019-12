Despiste danifica fachada e corta água numa habitação em Gaia

Marisa Silva Hoje às 12:01 Facebook

O despiste de um carro contra uma casa, na madrugada desta sexta-feira, na rua Central de Olival, em Gaia, provocou um ferido e danificou a fachada da habitação.

O acidente ocorreu por volta das 4.40 horas desta sexta-feira e, de acordo com fonte dos bombeiros de Crestuma, após o despiste, o carro incendiou-se, ficando "bastante destruído". Terão sido populares que ajudaram a apagar as chamas na parte dianteira do veículo. O condutor, um homem de 21 anos, ficou ferido e foi transportado para o Hospital Santos Silva, em Gaia.

Já a habitação ficou com a fachada danificada e sem água. Ao que o JN conseguiu apurar, aquando do sinistro, encontravam-se no interior um casal. Os Sapadores de Gaia também foram chamados ao local para avaliar as condições de habitabilidade da casa.