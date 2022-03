Despiste de moto na A44 em Gaia entope acessos ao Porto

Hoje às 09:06 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de uma moto, ocorrido esta quinta-feira de manhã, na A44, zona de Oliveira do Douro está condicionar fortemente os acessos ao Porto para quem utiliza a ponte do Freixo. As filas prolongam-se por quilómetros.

Segundo uma fonte dos Sapadores Bombeiros de Gaia, o acidente deu-se, cerca das 8.30 horas, no acesso a Oliveira do Douro, sentido Norte-Sul, e há a registar um ferido ligeiro.

"O despiste ocorreu em plena hora de ponta e não é de admirar que o trânsito se tenha vindo a acumular", referem os Sapadores de Gaia.