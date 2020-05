Despiste em Gaia causa um ferido grave e um ligeiro

Hoje às 13:40 Facebook

Twitter

Partilhar

O despiste de um carro ligeiro causou hoje um ferido grave e um ligeiro em Santa Marinha, concelho de Vila Nova de Gaia, indicaram à Lusa fontes da Proteção Civil.

Ainda sem conseguirem precisar as idades das vítimas, fonte dos Bombeiros Sapadores de Vila Nova de Gaia indicou que ambas foram transportadas para o Centro Hospitalar daquele concelho do distrito do Porto.

O alerta foi dado cerca das 11.40 horas na Rua General Torres.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto descreveu que uma das vítimas teve de ser desencarcerada e outra foi projetada após o despiste.

No local estiveram elementos dos Sapadores de Gaia, dos Bombeiros Voluntários de Coimbrões, a PSP, o INEM, s Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Gaia, num total de 23 operacionais apoiados por nove veículos.