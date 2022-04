Dezenas em protesto contra "aberração" construída pela Infraestruturas de Portugal em Gaia

Dezenas de pessoas juntaram-se esta manhã de sábado junto ao apeadeiro da Aguda, em Gaia, em protesto contra aquilo que consideram ser um "monstro" construído pela Infraestruturas de Portugal (IP) na Linha do Norte.

Em causa está a reformulação do apeadeiro da Aguda com a recente colocação de uma passagem pedonal superior, há sensivelmente 15 dias, que segundo as pessoas "não serve ninguém" e de "muros de Berlim" com o objetivo de servirem de separações acústicas, ao longo do troço ferroviário da Linha do Norte, entre Espinho e Gaia.

"Queremos melhorar a situação que aqui está, porque não apresenta nenhuma solução de mobilidade para as pessoas: nem para os peões, nem para os ciclistas, nem para as pessoas com alguma idade. Urbanisticamente isto não é uma solução que nos agrade, fica feio, desvaloriza a terra, que tem duas praias icónicas de Gaia, e em horas de ponta não é uma solução que é viável", referiu, nesta manhã de sábado ao JN, Ivo Pinhal, do movimento Amigos da Aguda.

De acordo com Ivo, a solução para este local seria "uma passagem inferior que, segundo estudos que foram feitos, prova que é possível, ainda que a IP já tenha vindo dizer que não é".

Este elemento do movimento Amigos da Aguda admitiu ao JN que estão "dispostos a tudo", salientando que "o ponto fulcral é que a Autarquia e a Junta de Arcozelo nos apoie, para assim termos mais argumentos para refutar as indicações que a IP nos dá".

Todavia, caso isso não aconteça, Ivo referiu que só lhes resta "alertar a população de que a Junta e a Autarquia não estão a defender os interesses dos munícipes".

"É uma aberração"

"Isto é uma vergonha! Vai haver três torres, iguais a esta [na estação da Granja, no apeadeiro da Aguda e nas Moutadas], a dividir a população. É uma aberração", criticou Fátima Travanca, enquanto apontava para a passagem pedonal superior colocada no apeadeiro da Aguda.

Na opinião da moradora da Granja, "à falta de melhor, a solução seria os comboios passarem por um túnel, como é feito em Espinho, para não haver cortes".

"Infraestruturas de Portugal vai criar um ' Muro de Berlim'. A Câmara de Gaia tem de nos defender!" - era uma das mensagens que se podia ler nos cartazes do protesto.

"Isto é um mamarracho, um Muro de Berlim, sem qualquer cabimento", referiu Adriana Pinhal, sublinhando que o sogro, de 88 anos, "deixará de ir sozinho à farmácia, porque não terá capacidade de subir e descer 44 degraus da passagem pedonal superior".

A moradora salientou ainda que esta travessia "só vai servir para separar a Aguda de cima, onde estão negócios como o talho, a farmácia ou o sapateiro, da Aguda de baixo, onde ficam as praias".

Esperançada que o protesto sirva para a IP reformular o projeto nesta zona, Adriana sublinha: "Só para a morte é que não há reverso".

"Vivo aqui há 46 anos e nunca o comboio nos afetou. Agora anda-se aqui a gastar milhões quando não era necessário", resumiu Emília Jorge, admitindo que não acredita que "haja um retorno do que já foi feito".

Em lágrimas, Dorinda Trindade contou que "foi um susto" quando viu a estrutura da passagem pedonal superior montada, recordando que a colocação foi feita de madrugada "para não dar tempo da população contestar".

Já Maria Raquel Teixeira é da opinião que a passagem pedonal "só trará ainda mais dificuldades aos bombeiros, que deixarão de ter um acesso direto".

Para a moradora, esta intervenção da IP reflete que "há obras feitas nos gabinetes sem qualquer critério pelo impacto ambiental" da zona.

Esta empreitada já motivou uma queixa ao Ministério Público, bem como ao Provedor da Justiça Europeu, com o argumento de mau uso de fundos comunitários, apresentada pelos moradores.

Somam-se petições públicas e pedidos de esclarecimento e, mais recentemente, o movimento cívico Praia da Granja, cidadãos enviou uma queixa ao Tribunal Administrativo e Fiscal do Porto contestando também a obra.

A IP admitiu, em resposta à Agência Lusa, a 14 de abril, que "se comprometeu, após a reclamação apresentada no ano passado por um grupo de cidadãos, a analisar a viabilidade de uma solução de desnivelamento inferior à linha férrea, no entanto concluiu que essa não é possível".

"[A passagem superior oferece] melhores condições de salubridade e segurança", resumiu a empresa.