Dia da Mulher também será o do primeiro bebé na nova maternidade de Gaia

Nova Maternidade de Gaia, no Monte da Virgem, abre em pleno na terça-feira, com a estreia de partos. "Será um momento muito feliz", antecipa o administrador Rui Guimarães.

"Estamos esperançados que, logo de manhã, se ouçam as primeiras goelas a abrir e os primeiros bebés a chorar. Celebraremos o nascimento de uma nova vida, mas também de uma nova casa. Será um momento muito feliz", antecipa o presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar de Gaia/Espinho, Rui Guimarães, projetando o que está agendado para terça-feira, dia da abertura em pleno da nova Maternidade, no Monte da Virgem.

A data escolhida para a estreia dos partos coincidirá com o Dia Internacional da Mulher. O Centro Materno Infantil ocupará uma área de oito mil metros quadrados e oferecerá condições ímpares, ao nível do que melhor existe no país. Os acompanhantes poderão ficar com as mães em permanência, desde que entram no hospital. Terão direito a um quarto individual, com casa de banho e banheira para os primeiros cuidados da criança, entre outras regalias.