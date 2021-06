Doente oncológico vive no carro em protesto por falta de habitação digna

Adriana Castro Hoje às 08:48 Facebook

António Santos diz que casa onde mora, em Gaia, não tem condições e teme longa espera por habitação social.

Em protesto por não conseguir ter acesso a uma habitação digna, António Santos, de 49 anos, está há uma semana a viver no carro, em frente a um dos edifícios da Gaiurb, no Jardim da Rua do Capitão Leitão, em Gaia. A luta contra o cancro do pulmão decorre há três anos e António acredita que a falta de condições da casa que arrendou há cinco anos, numa ilha privada, na Rua do Caminho Velho, não muito longe de onde estacionou o carro, não lhe permitiu, ainda, ganhar a batalha.

Pediu uma casa à Gaiurb em 2016, mas só agora reside há um mínimo de cinco anos no concelho, critério obrigatório para submeter a candidatura. Por isso, receia o tempo que demorará a ser contemplado com uma casa. Atualmente, há 1906 pessoas na lista de espera.