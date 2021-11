Alfredo Teixeira Hoje às 10:19 Facebook

Duas pessoas ficaram feridas na manhã desta quinta-feira numa colisão entre um automóvel e um autocarro em Grijó, em Vila Nova de Gaia.

De acordo com os bombeiros dos Carvalhos, o acidente aconteceu pelas 8h51, na Estrada Nacional 1, em Grijó, causando ferimentos ligeiros no ocupante do automóvel e num dos passageiros do autocarro.