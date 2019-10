Ana Sofia Rocha Hoje às 10:57 Facebook

Dois homens ficaram gravemente feridos numa colisão entre dois carros, na madrugada deste domingo, na A44 junto à saída para a ponte do Freixo.

Nos carros seguiam também duas mulheres que apenas ficaram com ferimentos ligeiros. Todas as vítimas foram transportadas para o Hospital de Gaia.

O alerta foi dado pelas 4 horas da madrugada e no local estiveram os Bombeiros Sapadores de Gaia com cinco viaturas e 15 elementos e os Bombeiros de Avintes com duas viaturas e sete elementos.