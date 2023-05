Dorme há um mês na garagem de prédio em Gaia e os vizinhos reclamam

João Nogueira Hoje às 19:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Moradores em Mafamude denunciam "condições desumanas". Câmara já acionou intervenção social.

É numa garagem de um prédio em Mafamude, Gaia, que António Ferreira dorme há cerca de um mês. Os moradores, preocupados com a sua situação insalubre, já chamaram as autoridades e deixaram de utilizar o espaço de estacionamento, após constantes ameaças por parte do homem. A Câmara diz que o caso já está a ser acompanhado.

Segundo os moradores, que preferem não ser identificados com medo de represálias, dizem que tudo começou há um mês quando António saiu da prisão.