É nas aulas que se prepara a autonomia dos refugiados

Pela segunda vez, Associação de Proprietários de Vila d'Este, em Gaia, acolhe curso. Formação é dirigida a 11 alunos sírios e afegãos.

Chegaram a Portugal com as vidas desfeitas. Uns deixaram a Síria, outros o Afeganistão, e agora tentam alcançar a merecida normalidade num país amigo, onde foi preciso começar do zero. São 11 refugiados que, além de tudo o que a história já lhes deu, têm em comum o facto de estarem a aprender português na Associação de Proprietários de Vila d'Este, em Gaia. Essencial para se tornarem autónomos.

Encontram-se com a professora três vezes por semana. Embora digam que o português é difícil, a verdade é que já se lhes nota desembaraço: chegam a corrigir-se uns aos outros, dizem sem hesitar o dia da semana e do mês e conjugam os verbos com relativa facilidade. Isto, apesar de as aulas terem começado quase no final de fevereiro e de, inclusivamente, ter havido uma pausa para celebrar o Ramadão.