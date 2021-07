Miguel Amorim Hoje às 14:20 Facebook

Eduardo Vítor Rodrigues recandidata-se pelo PS em Gaia, diz que o trabalho fala por si, no hospital e no metro, e entende que o PSD não está à altura do desafio.

Eduardo Vítor Rodrigues recandidata-se, pelo PS, a um terceiro mandato à frente da Câmara de Gaia. Nestes oito anos, colocou as contas municipais no verde. Em 2017, a sua lista elegeu nove dos 11 vereadores. Diz que o trabalho está à vista de todos e não vislumbra na oposição nenhuma alternativa.

O que o motiva para um novo mandato?