Em Gaia está tudo a postos para o novo Mundo do Vinho

World of Wine, o novo quarteirão cultural do concelho, abre no próximo dia 31, com museus e restaurantes.

Quem passa pela Rua do Choupelo, em Gaia, dificilmente ficará indiferente à azáfama que ali se vive por estes dias. São os últimos preparativos para a abertura do World of Wine (WoW), um projeto do grupo The Fladgate Partnership, que abre portas no próxima dia 31. Numa área de 35 mil metros quadrados, o Mundo do Vinho vai dar a conhecer aos visitantes muitas outras áreas, da indústria têxtil à cortiça, passando pela filigrana, pela moda e pelo chocolate.

Naquele que será o novo quarteirão cultural e turístico do concelho, os visitantes terão a oportunidade de participar em seis experiências, cada uma delas dedicada a um tema importante para o país e para a região. Com "a vista sobre o rio Douro e a cidade do Porto" como pano de fundo, Adrian Bridge, CEO do projeto, diz que todos os espaços se distinguem por uma vertente pedagógica. Isto porque, explica, "se as pessoas ficarem a conhecer o processo do início ao fim, além de entenderem melhor, podem apreciar melhor".