Em Gaia, o foco é o aluno como um todo e não só as médias

"É com muito orgulho que estamos num lugar de destaque a deixar a impressão de Gaia na escala nacional." É assim que a diretora da Escola Secundária Dr. Joaquim Gomes Ferreira Alves encara a 107.ª posição do ranking.

É certo que aquela secundária esteve no top seis das melhores escolas públicas do distrito, no ano passado, tendo descido agora mais de 30 posições no ranking nacional. Mas, ainda assim, permanece a melhor escola pública do concelho de Gaia o que, para Anabela Pereira, é motivo de "enorme orgulho" no corpo docente e nos alunos.

"Não trabalhamos focados nas médias. Tentamos formar alunos como um todo", destaca. Ainda assim, para que não surjam maiores dificuldades nas provas, a escola disponibiliza uma sala de preparação, onde se fazem "treinos semanais" de questões de anos anteriores.