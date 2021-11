Empresa de Gaia ilumina festividades à volta do globo

Ana Correia Costa Hoje às 12:49 Facebook

Centenária Castros colocou milhares de luzes natalícias numa das principais ias de Londres, passando por Paris e Bruxelas. Médio Oriente também ilumina datas festivas em português.

O Natal já chegou à icónica Oxford Street, Londres, que este ano volta a estar iluminada com design e fabrico português. A assinatura é da Castros, uma empresa de iluminações festivas de S. Félix da Marinha, no extremo sul de Gaia, com um século de história e que há mais de uma década aposta no mercado britânico. E ilumina outros natais, pelo Mundo.

"É uma chuva de estrelas: são seis mil estrelas que estão em forma de teto, ao longo dos dois quilómetros da rua, o que dá uma perspetiva muito imersiva. Está a ser muito bem acolhido pelo público", descreve o diretor da empresa, Jorge Castro, que explica que "foi criado um design totalmente personalizado para aquele espaço". Como, aliás, sempre acontece, já que a Castros aposta na diferenciação e personalização das iluminações que produz.