Empresários de Gaia fabricaram viseiras de proteção para a GNR 

Três empresas entregaram, este sábado, no Posto da GNR de Lever, em Gaia, viseiras de proteção individuais para os militares daquele posto. Na próxima semana chegarão ao Comando Territorial do Porto mais cerca de 300, para serem distribuídas por todos os postos do concelho

Os proprietários das empresas, a Contraste Protagonista, Rolos Virtual e a Confortger, sediadas na União das Freguesias de Sandim, Olival, Lever e Crestuma e em Canidelo e, de áreas tão distintas como as artes gráficas, marketing ou o apoio a idosos, uniram esforços e fabricaram as viseiras após o horário laboral.

Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia, que esteve presente na entrega, sublinhou que "é com um enorme sentimento de gratidão que testemunho o empenho de mais um conjunto de empresas locais que, mesmo no contexto das dificuldades que vivem neste momento, mostram o seu envolvimento solidário, disponibilizando-se a ajudar quem está no terreno".

A ideia, lançada por Jorge Sousa, da Confortger, foi a de proteger aqueles a quem compete zelar pelo cumprimento das regras impostas pelo estado de emergência os profissionais e pela segurança das populações em geral.

A entrega deste sábado assumiu um caráter simbólico, porquanto o grosso das viseiras será entregue no Comando Territorial do Porto da GNR, que depois as fará chegar aos postos de Gaia.