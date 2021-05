Empresas centenárias dão fama e futuro a Gaia

Miguel Amorim Hoje às 13:13 Facebook

Históricas do vinho do Porto conferem projeção mundial e ajudam a economia .

No dia 25 de abril, a Cerâmica Valadares, hoje Arch Valadares, fez 100 anos. É uma marca que dá nome à vila e ao concelho. Deu a volta por cima, mas há outras empresas resilientes e centenárias em Gaia. O rumo dos negócios também faz a história do município. Incontornável é a referência ao segmento do vinho do Porto. As caves e os armazéns, na zona ribeirinha, recheiam os postais ilustrados da região. A sua fama é ancestral e passeia-se pelo Mundo inteiro, hoje ainda mais facilmente ampliada através dos meios digitais.