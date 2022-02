Corpo de jovem bailarino ucraniano encontrado em praia de Gaia

Alfredo Teixeira Hoje às 09:10 Facebook

Ilya Romanskiy, de 21 anos, desapareceu na praia na terça-feira e pertencia à companhia de ballet que tinha marcado, para essa noite, o espetáculo "O Lago dos Cisnes", no Coliseu do Porto.

Um corpo que, ao que tudo indica, será do jovem bailarino ucraniano que estava desaparecido no mar desde a passada quinta-feira desde à costa na manhã desta terça-feira, junto ao paredão de Canide, em Gaia.

Ao JN, Santos Amaral, capitão do Porto do Douro, explicou que as autoridades aguardam o reconhecimento do corpo que se encontra em adiantado estado de decomposição. Mas, acrescentou, "tudo aponta para que seja o jovem até porque tem vestidos os calções que tinha no momento em que desapareceu".

O corpo foi encontrado a boiar por um popular pelas 8.22 horas, não muito longe do local onde ocorreu o acidente. No local está a Polícia Marítima, os Sapadores de Gaia e o Voluntários de Coimbrões que transportarão o corpo para o Instituto de Medicina Legal.

O grupo de ballet estava alojado numa unidade hoteleira de Gaia junto à praia quando três rapazes e duas raparigas foram até ao areal, tendo dois deles entrado na água.

Pouco depois, os piores receios confirmavam-se e os dois rapazes debatiam-se contra a força das ondas. "Ouvi-os a gritar e um deles desapareceu. O outro, mais entroncado, conseguiu nadar até uma pedra e saiu da água", relembrou ao JN na altura uma testemunha.

O primeiro socorro partiu de um surfista que saiu do Bar das Pedras Amarelas onde guarda a prancha e entrou de imediato na água. Já não conseguiu localizar Ilya. Esgotado, acabou por ser resgatado da água pela primeira embarcação salva-vidas a chegar ao local.

As buscas, que envolveram meios de vulto durante dias, acabaram num nível operacional menor no final da semana, com patrulhamentos de rotina nas praias de Gaia.