Época balnear ameaça aves que fazem ninho nas dunas

Aumento da afluência nas reservas de Gaia e de Vila do Conde põe espécies em risco, em particular o borrelho.

Assim que chega fevereiro e o borrelho-de-coleira-interrompida - pequena ave que em adulta pesa cerca de 56 gramas - é avistado na Reserva Natural Local do Estuário do Douro (RNLED), em Gaia, os dias de Paulo Faria, engenheiro florestal responsável pela gestão e coordenação do espaço, passam a ser desassossegados. O mesmo acontece em Vila do Conde, aos elementos da Associação Pé Ante Pé, a partir de abril e até o final do verão. É que esta espécie protegida nidifica nas praias e dunas, existindo elevado risco dos ovos serem pisados ou de os veraneantes estenderem as toalhas em cima dos ninho, deixando as crias aflitas.