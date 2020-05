Escadas rolantes em Miragaia ficam prontas no fim do mês

Miguel Amorim Hoje às 14:36 Facebook

Moradores no Centro Histórico do Porto estão indiferentes e dizem que a obra interessa mais aos turistas.

Por estes dias, em Miragaia, no Monte dos Judeus, no Porto, ainda se vai ouvindo o barulho das máquinas a cortar o granito para a renovada escadaria. Ao lado, num corredor próprio, já estão montadas escadas rolantes. Essa é a grande novidade. Uma ligação mecanizada entre a Viela da Ilha do Ferro e a Rua Monte dos Judeus.

A Autarquia prevê para o fim do mês a sua conclusão, mas os moradores do Centro Histórico olham-na quase com indiferença. Dizem que foi feita a pensar nos turistas e queixam-se da desertificação de Miragaia, que foi tomada pelo turismo e que com a pandemia até deixou de receber a visita dos estrangeiros.