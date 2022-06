Escola das Matas preocupada com o Ártico

JN Hoje às 15:49 Facebook

Com o objetivo de mudar mentalidades, 20 alunos da Escola Básica das Matas, em Gaia, passaram o ano letivo a trabalhar sobre o tema "Plástico no Ártico - Use menos plástico, por favor" e agora apresentam o resultado numa exposição, aberta à comunidade escolar, que pode ser visitada até ao dia 30 deste mês.

A temática começou por ser debatida na sala de aula, foi levada pelos alunos para as suas casas e mesmo na escola houve iniciativas centradas na recolha e na reciclagem dos plásticos, que são, no fundo, a base das peças criadas para a exposição, também com a intervenção dos pais. A iniciativa envolveu os alunos do 4.º ano daquela escola de Santa Marinha.

Segundo a professora Fernanda Seixas, alunos e docentes inspiraram-se na Conferência dos Oceanos, que vai decorrer em Lisboa, entre os dias 27 do corrente e 1 de julho, sob a égide das Nações Unidas.

"Aprender que a Terra é um grande ecossistema com impacto global que afeta até áreas muito distantes (o Ártico), consciencializar sobre a proteção do meio ambiente, conhecer a distribuição de resíduos plásticos nos oceanos e o impacto deste tipo de poluição nos organismos vivos" são, segundo a professora, os principais objetivos desta chamada de atenção.

A docente lembra que o plástico encontrado no Ártico resulta "não só do desenvolvimento da produção e da indústria, mas também dos nossos hábitos de vida diários", que urge mudar.

A escolha do tema foi ainda facilitada pelo facto de estes alunos da Escola Básica das Matas serem parte ativa do projeto educativo Polar Star, da União Europeia.