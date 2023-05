Escola de Gaia criou apoio para integração de alunos estrangeiros

Ana Correia Costa Hoje às 12:14 Facebook

Aumenta o número de estudantes oriundos de outros países, levando à criação de programas para ajudar na adaptação. Língua é uma das barreiras.

"Há cada vez mais alunos estrangeiros a viver em Portugal", e os números atestam as palavras da professora Ana Vigário, que coordena um programa de apoio à integração destes estudantes no Agrupamento de Escolas D. Pedro I, em Gaia, onde se vive a realidade que atravessa o país: em 2020/2021 houve mais 3634 alunos de outras nacionalidades no Básico e Secundário do que no ano letivo anterior.

Loiríssima, o sorriso cândido a desenhar-se num rosto alvo de porcelana, Margarita Bocharova tem os olhos de mar mais iluminados quando fala sobre o trabalho abnegado que tem feito, a par da irmã, Valeriya, para ajudar Daniel Taoss, colega mais novo chegado há ano e meio da Rússia, e Milana, que é bielorrussa, a integrarem-se e a aprenderem a falar Português.