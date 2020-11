Escola vai poupar 52 mil euros por ano com painéis solares

Hermana Cruz Hoje às 13:36 Facebook

Projeto-piloto na EB e Secundária de Canelas, em Gaia, pode ser alargado a todo o país. Ideia foi do próprio diretor.

A Escola Básica e Secundária de Canelas, em Vila Nova de Gaia, estima vir a poupar 52 mil euros por ano, com a instalação de painéis fotovoltaicos e a substituição de cerca de duas mil lâmpadas convencionais por LED. A iniciativa partiu daquele estabelecimento de ensino e está a ser abraçada pela Parque Escolar, que resolveu criar um projeto-piloto. Caso os ganhos se confirmem, a medida será alargada a todas as escolas do país, sob a alçada daquela entidade.

A ideia surgiu do diretor da escola, Artur Vieira, que é engenheiro eletrotécnico. Há quatro anos, quando se tornou diretor da Escola Básica e Secundária de Canelas, saído da Escola Artística Soares dos Reis, no Porto, achou exagerado os seis mil euros por mês que eram gastos em gás e os sete mil euros mensais de custos com eletricidade.