Escritora de Gaia vence 8.ª edição do prémio literário Nortear

A vencedora da 8.ª Edição do Prémio Literário Nortear para jovens da Eurorregião Galicia - Norte de Portugal é a escritora portuguesa, Marta Pais de Oliveira, com o conto em prosa "Medula". Marta Pais de Oliveira, de 32 anos, é natural de Vila Nova de Gaia.

A escritora que já antes havia vencido o Prémio Revelação Agustina Bessa-Luís 2020 com a sua novela "Escavadoras", confessa que recebeu a notícia "com enorme felicidade, pela relevância do prémio, pelo incentivo que supõe e a oportunidade de promoção na nossa Eurorregião e pela publicação do conto em galego e em português".

No total foram 40 jovens escritores, entre os 16 e os 36 anos, da Eurorregião Galicia - Norte de Portugal, que apresentaram obras à 8.ª Edição do Prémio Literário Nortear, uma iniciativa do Agrupamento Europeu de Cooperação Territorial da Eurorregião Galicia - Norte de Portugal, da Consellería de Cultura, Educación, Formación Profesional e Universidades da Xunta de Galicia e da Direção Regional de Cultura do Norte.

O júri desta 8.ª edição foi presidido por Gonzalo Constela, escritor e diretor da Escola Oficial de Línguas de Santiago e constituído pelos escritores galegos Eva Mejuto e Ramón Nicolás, e por Carlos Lopes, editor e responsável da editorial Edita-me, e Ana Araújo, docente do ensino secundário e técnica superior da Direção Regional da Cultura do Norte. Todos destacam "a mestria da autora na construção da narrativa em todas as suas categorias".

"Medula", considera o júri, é um conto em prosa que se destaca "pela sua inovação na introdução de entidades e instituições irreais que sem ter correspondência com o mundo real, configuram a materialização de um estado vigilante e controlador do indivíduo, em prol de um suposto bem-estar".

Para o júri, Medula "possui um bom ritmo e uma linguagem e estilo notável, que coincidem com o estado de desassossego permanente, que acompanham toda a estrutura interna da narrativa". Mais sublinharam que, em geral, se verificou um crescendo de qualidade das narrativas apresentadas a concurso, designadamente, em termos de domínio da arquitetura do género narrativo, estilístico e mesmo linguístico.

O prémio literário Nortear tem uma dotação financeira de três mil euros e contempla a publicação da obra vencedora em galego e português. Distingue anualmente obras originais, para estimular o lançamento de novos escritores, incentivar a criatividade literária entre os jovens residentes na Eurorregião Galicia - Norte de Portugal e promover a sua distribuição além-fronteiras.

Marta Pais de Oliveira junta-se, assim, aos sete vencedores das anteriores edições: Lara Dopazo, Rui Cerqueira Coelho, Cecília Santomé, Sara Brandão, Sabela Varela, Célia Fraga e Pedro Rodríguez Villar. O prémio será entregue na próxima edição da Culturgal, feira de indústrias culturais da Galiza que se realizará em Pontevedra no final deste ano.