Espaço do Cidadão é esperança para dar vida ao outlet de Grijó

Os anos de abandono do antigo outlet de Grijó parecem estar a chegar ao fim. Um novo Espaço do Cidadão é inaugurado no próximo mês e será aberto concurso para a construção de novos acessos da A1 ao centro comercial. O anúncio confirmado ao JN pela Autarquia vai ao encontro das principais reivindicações dos lojistas que ainda resistem à segunda vida do outlet de Grijó.

Com capacidade para 89 lojas, o centro comercial reabriu há três anos com menos de 20 espaços. Hoje, são apenas 13. "As marcas não querem vir para aqui porque isto tem má fama", explica Rui Bessa, da Stock Offers, comparando o Espaço Mais Grijó com o centro comercial de Vila do Conde. "O outlet do Mindelo começou a morrer e arranjaram uma solução. Aqui não, deixaram morrer. Esteve fechado e quando abriu prometeram mundos e fundos".

Fátima Pereira, funcionária da Cafetaria Atlantic, no rebatizado Espaço Mais Grijó/Shopping Business Center, confirma o estado agonizante do centro comercial. "Há alturas em que não temos clientes e a partir das 19 horas acabou".