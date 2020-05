Estacionamento em Gaia mantém-se gratuito até final de junho

JN/Agências Hoje às 19:22 Facebook

O estacionamento em Vila Nova de Gaia, em zona concessionada à Parquegil, empresa do grupo Empark, vai continuar gratuito até ao final de junho, foi esta segunda-feira deliberado em reunião de câmara.

"Admito que a 01 de julho terá de se regressar à normalidade [no pagamento dos parcómetros] mas atualmente, também porque sabemos que muitos utilizadores - sem razão para isso, mas respeitamos - ainda têm desconfiança do transporte público. Para já mantemos a medida, tendo chegado a acordo com a empresa", descreveu o presidente da câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues.

O autarca, que falava esta tarde numa reunião de câmara que decorre por videoconferência devido à pandemia de covid-19, apontou que "em vez de fazer um pagamento, uma compensação, à empresa, foi negociado fazer um prorrogamento do contrato atual de concessão de estacionamento".

"Neste momento é um pouco indiferente aumentar três meses a um contrato que foi feito em 2011 para 25 anos", disse o presidente da câmara.

A gratuitidade do estacionamento para os munícipes foi uma medida tomada no início de março devido à crise pandémica, sendo que em Vila Nova de Gaia, de acordo com o relatório epidemiológico divulgado esta segunda-feira pela Direção-Geral da Saúde, se registam 1.485 casos de infeção.