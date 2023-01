Estrutura do novo viaduto de Santo Ovídio fica pronta em abril

Miguel Amorim Hoje às 10:04 Facebook

Entre Santo Ovídio e Vila d'Este, o concelho de Gaia está transformado num estaleiro, por conta das obras do prolongamento da Linha Amarela do metro.

Parte da empreitada não se vê, pois os trabalhos decorrem no subsolo. Mas também há obra à superfície. Quem espreitar, desde a Rotunda de Santo Ovídio, verá um viaduto com uma estrutura metálica, assente em pilares, que já vai a meio. Com um comprimento de 420 metros, servirá para ligar à futura estação subterrânea de Manuel Leão. Em abril, a instalação ficará completa.