Ex-bastonário dos dentistas é candidato em Gaia para "projetar região"

"Candidato-me para que Gaia deixe de ser uma espécie de mapa cor-de-rosa entre o norte e o sul, onde muito está por fazer: na requalificação urbana, na habitação sobretudo para os jovens, nos transportes, no ambiente, na frente fluvial duriense", explica Orlando Monteiro da Silva. O candidato pela Iniciativa Liberal (IL) à Câmara promete ainda "projetar a região".

O ex-bastonário da Ordem dos Médicos Dentistas aceitou disputar a "terceira autarquia mais populosa do país, com mais de 300 mil habitantes, mas que se encontra muito longe da projeção a que devia ter direito a nível regional e nacional".

"Apesar de, ao longo da minha vida, ter tido uma intervenção social e política regular e consistente, não sou político", sublinha, explicando que é médico dentista, consultor em saúde e um profissional liberal.

"Nasci em Famalicão. Vivi e estudei no Porto e, mais tarde, na então República Federal da Alemanha, onde os meus pais, professores primários, foram em busca de melhores condições", recorda. Encontrou lá a inspiração para o modelo de sociedade que queria ver aplicado em Portugal, "com base no ideário das democracias liberais".

Viria a mudar-se para Gaia, onde os pais tinham um apartamento. Mais tarde, voltaram ao Porto "pois, já então, a difícil mobilidade entre Gaia e Porto tornava o dia a dia das pessoas comuns, como eu, um calvário", que "ainda se faz sentir nos dias de hoje, sendo tempo de o enfrentar e resolver".