Experiência em 5D é cartão de visita do Porto e cidades vizinhas

Sobrevoar a cidade do Porto a partir de uma sala de cinema é a proposta do espaço "Look at Porto", que abriu ao público na manhã desta terça-feira, na cooperativa artística 3+ Arte, em Vila Nova de Gaia. Com recurso à tecnologia 5D, a "viagem" de dez minutos funciona como um cartão de visita.

Guiado por um dragão, um dos símbolos imemoriais do Porto, o espectador é levado a conhecer os principais monumentos e pontos turísticos da cidade, além de alguns locais de Gaia e de Matosinhos, sem esquecer a região do Douro. A experiência não é apenas visual, uma vez que o filme é acompanhado por efeitos especiais, como movimento, nevoeiro e até bolas de sabão.

Proposta da Eventline assumidamente dirigida a turistas, pelo menos durante os meses de verão, o "Look at Porto" está disponível em português, inglês, francês, castelhano e alemão. Segundo Manuela Cunha, diretora-executiva da empresa promotora, em setembro serão feitas campanhas junto de escolas da região, de modo a diversificar o público.

Ao entrar na sala, o "viajante" senta-se numa cadeira e aperta o cinto de segurança. Põe os óculos 3D e, a partir daí, sobrevoa vários locais emblemáticos. Em alguns deles, a imagem como que entra pelos edifícios - como é o caso do Palácio da Bolsa ou da Igreja dos Clérigos. Também se fica com a sensação de andar de elétrico ou de barco.

O espaço fica no Largo Joaquim Magalhães, número 12. Está aberto todos os dias, das 10 às 20 horas, e os bilhetes custam 9 ou 6 euros (neste caso, adultos com mais de 65 anos e crianças até aos 12).