Exposição "Comunidade em histórias" dura até 5 de junho

Entre esta terça-feira e o dia 5 de junho, a exposição "Comunidade em histórias - Memória dos lugares e pessoas de Gaia" leva ao Centro Cívico, em Gaia, o resultado de uma articulação entre o Museu Ubuntu Gaia, a equipa do projeto Meu Bairro Minha Rua e a equipa de desenvolvimento de projetos Plano Diretor Municipal (PDM) participativo da Gaiurb para dar a conhecer a história dos locais pela voz de quem os habita.

O Mapa de Memórias Coletivas que dá a conhecer o território e a sua evolução ao longo dos anos é o resultado da interacção entre a equipa de desenvolvimento do PDM da Gaiurb e os cidadãos, que agora permite percorrer Gaia através dos tempos e na sua geografia.

Paralelamente, após anos de intervenção do projeto Meu Bairro Minha Rua - este ano distinguido com o Prémio Nacional de Sustentabilidade na categoria "Bem-estar e cidades sustentáveis" - e do Museu Ubuntu Gaia, cerca de três dezenas de contribuições individuais criaram um compêndio de histórias que guardam a memória dos territórios, dos ofícios, das tradições, das festas e das romarias, constituindo um importante património imaterial do município.

"Esta exposição é uma oportunidade de olharmos para Gaia pelos olhos de quem a viu crescer e modificar-se, de quem a personaliza e exige mudanças. Conseguimos cruzar a importante tarefa imaterial da memória com um mapeamento do território que nos aponta o futuro", destaca António Miguel Castro, presidente da Gaiurb.

"Ao longo dos últimos meses, em sede de revisão do PDM, chamámos os gaienses a contribuir com o seu conhecimento alicerçado na vivência do município. É tempo, agora, de o darmos a conhecer, juntando muito do que apreendemos nos projetos Ubuntu, que tantas e tão significativas transformações têm trazido à comunidade", refere Eduardo Vítor Rodrigues, presidente da Câmara de Gaia.