Faltam três meses para o metrobus circular em Gaia

Novo transporte está a mudar a Avenida Vasco da Gama. População elogia projeto, mas está farta das obras.

Está em fase de conclusão a primeira fase das obras na Avenida Vasco da Gama (EN222), em Gaia, para a construção do canal onde circulará o metrobus. Mais de um ano e meio após a empreitada ter arrancado, os moradores e comerciantes queixam-se da falta de estacionamento, ainda que não tenham dúvidas de que a intervenção vai favorecer a acessibilidade aos transportes públicos e, com isso, atrair mais gente à rua.

Questionada pelo JN, fonte do Município de Gaia confirmou que a empreitada, entre a Avenida D. João II e os Arcos do Sardão (cujo valor da adjudicação foi de 3,4 milhões de euros, mais IVA), começou "a 7 de julho de 2021", encontrando-se em fase de conclusão, ainda que o término só esteja previsto para daqui a três meses. "Logo após a conclusão da primeira fase, o serviço deverá entrar em funcionamento", acrescentou, detalhando que "muito em breve" será executada "a pintura da sinalização horizontal, bem como colocada a sinalização vertical, prevendo-se a abertura ao trânsito do troço entre a Rua de Santa Luzia e a rotunda dos Arcos de Sardão".