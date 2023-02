Família de Pipinho precisa de loja para vender trabalhos solidários

As encomendas - de camisolas estampadas, medalhas gravadas ou canecas personalizadas - não páram de chegar a casa de Filipe Ferreira, e a família precisa de um espaço para poder dar continuidade ao trabalho solidário que ajuda a pagar as terapias intensivas e dispendiosas do jovem de Avintes, Gaia, que todos conhecem como Pipinho e cuja doença rara não o deixa andar, ver ou falar.

"A ideia era termos um espaço que fosse oficina e loja, onde pudéssemos fazer também venda ao público", explica a mãe do rapaz, Mara Ferreira, que está a trabalhar ao lado da filha, Daniela, na produção dos artigos, e lança o apelo a "alguém que tenha um espaço que possa ceder para uma causa solidária".

"Temos muitos gastos, e não dá para nos metermos num aluguer. Por isso, peço a alguém que ceda um espaço, inicialmente de forma gratuita, e nós assumimos as despesas da luz e da água", apela a mãe de Pipinho, cujos tratamentos diários têm um custo de quase dois mil euros por mês, uma despesa a que a família só consegue fazer face graças à solidariedade e ao apoio de quem vai ajudando através da aquisição dos artigos produzidos por Mara e Daniela e da doação de sucata.

Os pais de Pipinho lançaram o pedido para a cedência de um espaço, nas zonas do Porto ou de Gaia, na página de Facebook solidária "Todos juntos pelo Filipe Ferreira", apelando à partilha. "É para trabalhar para o meu filho e, também, para ajudar-me a lutar contra a depressão que tenho. O meu escape são estes trabalhos, é isso que me tem ajudado. E temos tido muitas encomendas; isto tem crescido", agradece Mara, que tinha parado de trabalhar nas vendas solidárias devido a um quadro grave da doença.

Os pedidos de artigos solidários aumentaram tanto que, além de não terem mãos a medir, mãe e filha veem-se ainda confrontadas com a área reduzida da casa, que já não chega para as encomendas. "Trabalhamos na mesa da sala, e depois temos de tirar tudo, para podermos comer... Tivemos a ideia de fazer "box" temáticas, mas para isso é preciso ter espaço", diz a mãe de Filipe.

Encomendas

As encomendas dos artigos solidários são feitas através da página de Facebook "Todos juntos pelo Filipe Ferreira", onde se pode encontrar fotos das peças. Também é possível ajudar com donativos ou com entrega de sucata.

Trabalhos

Entre os trabalhos produzidos por Mara e Daniela contam-se a personalização de t-shirts, sweatshirts, canecas e almofadas e gravação de bijuteria a laser.

Terapias

Além da fisioterapia intensiva que faz numa clínica privada, Filipe tem ainda sessões de terapia de integração sensorial e terapia da fala. Faz algumas sessões em casa de snoezelen, uma terapia de estimulação sensorial, entre outras.