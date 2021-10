Fecho de túnel em Gaia obriga 40 mil condutores a mudarem rotina

Alfredo Teixeira Hoje às 07:01 Facebook

É já na próxima terça-feira, dia 2 de novembro, que o túnel rodoviário de Santo Ovídio, em Gaia, será encerrado, obrigando os automobilistas a seguirem por vias alternativas.

Por ali circulam diariamente 40 mil veículos que vão inundar vias adjacentes. Em causa está a construção do prolongamento da Linha Amarela de metro até Vila d'Este que utilizará esta zona subterrânea como plataforma logística e de armazenamento de equipamentos.

Serão 18 meses de obra, mas o túnel poderá ser aberto assim que o viaduto para levar o metro até à Rua de Cândido dos Reis, no Monte da Virgem, esteja concluído. Até lá, esperam-se problemas sérios no escoamento do tráfego, nomeadamente em vias como o IC 23, na A44 e na A1, mas a Autarquia e a Empresa do Metro já delinearam estratégias para minorar o problema.