Festa da Broa de Avintes regressa no dia 26

A Festa da Broa de Avintes, em Gaia, está de volta depois de dois anos de paragem por causa da pandemia. Luís Represas, Master Jake, Jay Oliver e a Banda Musical de Avintes sobem ao palco da Quinta do Paço, onde se esperam milhares de visitantes durante os 10 dias do certame.

"Além da gastronomia, [a iniciativa] tem uma importante valência cultural, ligada às tradições de Avintes e ao ciclo do milho", sustenta a Junta de Freguesia de Avintes, responsável pela organização.

Neste ano, haverá dias temáticos. Um deles será dedicado ao folclore, com a recriação de uma desfolhada, atividade ligada ao ciclo do milho, pelo Rancho da Senhora do Monte. Noutro será dado destaque ao teatro, com Os Plebeus Avintenses a apresentarem "AS Aventuras de D. Quixote e Sancho Pança" e recriarem uma "carrapatada", tradição "que ocorreu em Avintes até à década de 70 do século passado e representam pequenas rábulas teatrais, inspiradas em figuras típicas da terra". Também a dança e a juventude terão dias especiais.

"Nos dias de fim de semana acontece a representação histórica ficcionada, da 'Visita do Conde de Avintes', ao recinto da Festa, pela associação Abientes", sublinha a organização, acrescentando que a "animação contempla ainda música de realejo, a recriação de figuras típicas dos arraiais, como o 'homem dos vira-vento' e os jogos tradicionais, como o 'pau ensebado', pela Ilha Mágica".

O recinto estará aberto entre as 18 e as 24 horas, de segunda a sexta-feira, e das 11 à uma da manhã no sábado e no domingo.

A inauguração está marcada para as 20 horas de dia 26, sendo que a festa prolonga-se até 4 de setembro.

Toda a programação pode ser consultada online.