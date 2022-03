Festa de São Gonçalo: "O santo é nosso, o corno é vosso! E é, é, é. Ele é nosso!"

Alfredo Teixeira Hoje às 17:48 Facebook

Romaria de São Gonçalo aconteceu com mais de dois meses de atraso mas cumpriu a tradição com desfiles a animar as ruas de Gaia.

No café do Clube Desportivo do Marco prepara-se a mesa corrida com petiscos e colocam-se os copos de vinho e as garrafas de cerveja. O tema de conversa é a romaria e os grupos que este ano voltaram a desfilar com as cabeças de São Gonçalo e São Cristóvão pelas ruas de Gaia, após um ano de interregno devido à pandemia.

Numa das mesas Judite, de 83 anos, Estefânia, de 84, e Ilda, de 76, relembram as festas de São Gonçalo de outros anos e da rivalidade entre os três grupos que durante o percurso mal se podiam encontrar e raras vezes a festa não "acabava à pancada" no adro da igreja de Mafamude, onde termina o cortejo. "Sempre andei no desfile e a gente ia porque queria casar. Puxávamos a corda presa à cabeça do santo e dávamos muitos beijinhos na cabeça dele", recorda Judite que teve sorte e acabou por casar com 13 anos e meio. Teve sete filhos e tem agora dezenas de netos e bisnetos.