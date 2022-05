Fogo de artifício voltará a iluminar Gaia e Porto na noitada de São João

Miguel Amorim Hoje às 16:41 Facebook

Após dois anos sem festejos de São João na rua, devido à pandemia, a noitada de 23 para 24 de junho deste ano voltará a contar com fogo de artifício sobre o rio Douro, a iluminar as cidades de Gaia e do Porto.

"Está acertado. Desta vez é a Câmara do Porto que contratualiza [espetáculo pirotécnico]. Como tem sido hábito, será pago a meias. A Câmara de Gaia pagará a parte que lhe compete", adiantou, esta quarta-feira, o autarca gaiense Eduardo Vítor Rodrigues.

Já é uma tradição os dois municípios juntarem-se para organizar e custar o fogo-de-artifício da noite de São João. Volvidos os anos de 2020 e 2021, marcados pela covid e pelas restrições inerentes, que inviabilizaram a pirotecnia, Gaia e Porto voltam a unir-se para celebrar a noitada.

Apesar do alívio, nem tudo será como nos tempos pré-covid. "Isto [covid] não acabou", advertiu o presidente da Câmara da Gaia, acrescentando que será útil e interessante "conhecer o balanço da semana da Queima das Fitas", que durará até ao próximo fim de semana. Também este evento está de regresso, após ter sido riscado do calendário das festividades em 2020 e 2021.

Em Gaia, ao contrário do que acontecia nos anos antes de eclodir a pandemia, não haverá o grande concerto que precedia o foguetório da noitada de São João, por norma realizado no Cais de Gaia. "É necessário evitar as grandes aglomerações", justificou Eduardo Vítor Rodrigues, apelando à consciência das pessoas.

Sem o grande concerto, o que irá acontecer no concelho são "eventos dispersos".

"Serão criadas zonas de distanciamento. Existirão espaços vedados, com gradeamento", adiantou acerca da noite de 23 para 24 de junho, completando que as "forças policiais" estarão no terreno.

De recordar que, no caso do Porto, em 2021, também não aconteceram os concertos na Avenida dos Aliados. Foi criado um parque de diversões na Rotunda da Boavista, que estava vedado com gradeamento e tinha as entradas controladas.