Miguel Amorim Hoje às 20:09 Facebook

Twitter

Partilhar

A frota automóvel da Câmara de Gaia vai passar a ser 70% elétrica e híbrida. Será lançado um concurso público internacional e o investimento previsto é de 3,5 milhões de euros. Esta segunda-feira, na reunião de Câmara, o autarca Eduardo Vítor Rodrigues disse que o ideal seria ter a frota 100% elétrica, mas explicou que, neste momento, os preços dos carros não o permitem.

O concurso destina-se à Câmara, mas também às empresas municipais Águas de Gaia e Gaiurb. No total serão adquiridos, em sistema de arrendamento, 128 novos carros. O contrato será válido por cinco anos.

"O objetivo seria contar com uma frota 100% elétrica. Mas, neste momento, não é viável, devido aos atuais preços das viaturas. Daqui a cinco anos poderá ser diferente. Vamos manter 30% da frota com motor de combustão. Ainda assim, no panorama nacional, estaremos na linha da frente. Posicionamo-nos na vanguarda da energia verde", destacou Eduardo Vítor Rodrigues.

PUB

Particularizando, para a Câmara serão adquiridos 85 carros, para a Águas de Gaia 25 e para a Gaiurb 18.