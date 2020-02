Funcionária do Pingo Doce de Avintes de pé durante horas por "castigo"

Ana Sofia Rocha Hoje às 18:04 Facebook

Uma funcionária esteve, alegadamente, durante três dias de pé sem qualquer função atribuída na entrada do Pingo Doce de Avintes, em Vila Nova de Gaia, onde trabalha, por "castigo". A gerência do estabelecimento desmentiu a situação.

A denúncia surgiu nas redes sociais, através de um vídeo de uma pessoa que diz ser cliente, onde é possível ver a trabalhadora fardada, de pé, na zona de entrada do estabelecimento.

De acordo com Marisa Ribeiro, coordenadora do Sindicato Trabalhadores do Comércio e Serviços, "há vários meses que esta funcionária tem vindo a ser assediada pelo gerente da loja que não compreende que os funcionários têm direitos".

"Esta situação está a acontecer porque o gerente da loja queria que a funcionária se despedisse, mas ela não aceitou", disse ao JN, a dirigente sindical que está a acompanhar o caso e que fala em "castigo" por parte da gerência.

A funcionária está a ser acompanhada por um advogado por ela contratado, mas o Sindicato está totalmente disposto a acompanha-la neste processo, sublinhou Marisa Ribeiro.

Ao JN, o gerente da loja em Avintes, Manuel Moreira, escusou-se a esclarecer a situação insistindo que a "notícia não é verdadeira".

"A senhora fez uma encenação à volta desta situação", disse Manuel Moreira.