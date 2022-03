Funcionários da Câmara de Gaia enchem dois camiões com produtos para levar até à Polónia

Miguel Amorim Hoje às 19:45 Facebook

A Polícia Municipal de Gaia vai levar dois camiões carregados de produtos até à Polónia, na fronteira com a Ucrânia, fruto dos donativos recolhidos entre os cerca de 2200 funcionários da Autarquia.

Os artigos estão a ser guardados num armazém cedido pela empresa Salvador Caetano, junto à EN222, e a partida dos veículos está agendada para quarta-feira.

Segundo adiantou Eduardo Vítor Rodrigues, esta segunda-feira, à margem da reunião de Câmara, "trata-se de uma iniciativa interna, que partiu dos próprios funcionários". A comitiva que viajará até à Polónia será liderada pelo comandante da Polícia Municipal.

O autarca revelou que os primeiros refugiados ucranianos chegaram ao concelho entre a passada sexta-feira e o fim-de-semana. Uns foram para o Parque Biolológico e outros para o Seminário de Cristo Rei. Quem chega ao Parque Biológico tem "refeições grátis, oferecidas pela Gertal até março". A partir daí, o Município suportará esse custo.

O concelho de Gaia está pronto a acolher mais de 200 refugiados. "No Parque Biológico há 44 lugares, no Centro de Alto Rendimento, na Lavandeira, existem outros 70 lugares, e no Seminário de Cristo Rei haverá 105", referiu Eduardo Vítor Rodrigues.

O presidente da Câmara de Gaia esclareceu que em Portugal quem centraliza as operações de acolhimento é o Alto Comissariado para as Migrações e os Refugiados e que Gaia integra, com Porto e Matosinhos, uma equipa interdisciplinar para encaminhar quem chega da Ucrânia.

"Em Gaia, os mais novos, em idade escolar ou pré-escolar, frequentarão a Escola Fernando Guedes, em Avintes, mesmo ao lado do Parque Biológico, onde estão e ficarão alojadas algumas das famílias ucranianas", afirmou.