Gaia apoia juntas na compra de carros elétricos

A Câmara de Gaia vai ajudar as juntas de freguesia na renovação das frotas automóveis e estima gastar cerca de 650 mil euros no programa que visa a aquisição de veículos 100% elétricos.

"A antiguidade e o uso intensivo dos veículos de trabalho das juntas de freguesia impõem uma ação de melhoria da sua condição e eficiência ambiental. O seu uso, predominantemente para deslocações de ação social, fundamenta este apoio", refere a câmara em comunicado.



Fonte da autarquia adiantou que o valor global de investimento no programa "Juntas Mais Verdes" dependerá das candidaturas, sendo a estimativa de cerca de 650 mil euros.



O objetivo do programa municipal é apoiar as juntas de freguesia a renovar as frotas automóveis, financiando a aquisição. A preferência será pela substituição de veículos com reconhecido desgaste por veículos 100% elétricos.



A câmara reconhece "a dificuldade de as juntas de freguesia promoverem esta mudança a partir dos seus orçamentos", razão pela qual decidiu criar "uma resposta financeiramente sustentável" para aquelas autarquias, "reduzindo enormemente os encargos de combustível e de manutenção".



O prazo de candidaturas das juntas é até 31 de janeiro. Cada junta de freguesia pode candidatar-se à aquisição de um máximo de dois veículos 100% elétricos, de todas as tipologias de ligeiros. Os veículos serão adquiridos pelo município, num pacote global, e transferidos para o património de cada uma das juntas beneficiárias identificados com a logomarca da freguesia e inscrição do apoio municipal.