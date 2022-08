Gaia avança com programa para melhorar acessos às habitações

JN Hoje às 14:21 Facebook

Estão abertas até 15 de setembro as candidaturas ao programa através do qual a Câmara de Gaia pretende melhorar as condições de acesso às habitações por parte de pessoas com mobilidade condicionada. O projeto prevê intervenções até mil casas, sendo que cada uma não deve superar os 10 mil euros de investimento.

O Programa de Intervenções em Habitações integra-se na Componente 3 - Respostas Sociais Investimento RE-C03-i02: Acessibilidades 360º, no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR) 2021-2025.

"O programa destina-se a pessoas com deficiência com um grau de incapacidade igual ou superior a 60%, devidamente atestado. Podem ser proprietárias ou arrendatárias das habitações alvo de intervenção ou elementos do seu agregado familiar e que com ele coabitem", esclarece a Autarquia.

O formulário para inscrição está disponível no site da Câmara.