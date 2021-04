Gaia continua atrativa e terá oito hotéis a estrear

Miguel Amorim Hoje às 13:04 Facebook

Twitter

Partilhar

Apesar da pandemia, o Município capta investimento, sobretudo no Centro Histórico. Localização e isenção de taxas da Câmara ajudam.

Em Gaia há hotéis prontos a abrir portas, assim que o regresso dos turistas se faça sentir. Também há unidades hoteleiras em obra e outras com projeto aprovado, como é o caso do espaço de charme na encosta sob a ponte Luís I e que terá o desenho do arquiteto Souto de Moura, premiado com um Pritzker. A pandemia pode ter desacelerado, mas não travou o investimento. Pela localização, abrilhantada pelo rio Douro, a cidade gaiense, sobretudo o Centro Histórico, continua a ser um polo atrativo e são oito os novos hotéis em agenda.

Na linha da frente, a postos para a inauguração oficial, posicionam-se o The Lodge Hotel, a dois passos do Cais de Gaia, e o Vincci Ponte de Ferro (antes denominado Casino da Ponte), logo abaixo do Mosteiro da Serra do Pilar e com soberbas vistas para a vizinha urbe do Porto. Para fundamentar o apetite dos investidores, às condições naturais, o autarca Eduardo Vítor Rodrigues junta a continuada "renovação" das infraestruturas da orla ribeirinha, sem nunca esquecer, obviamente, a situação geográfica de "acesso à ferrovia, à rede de autoestradas e ao aeroporto internacional".