Gaia deteta três casos positivos em escolas e alarga testes a taxistas

A Câmara de Vila Nova de Gaia vai alargar o programa de testagem à covid-19 que tem em curso aos motoristas de táxi do concelho que desejem e peçam, foi deliberado em reunião de câmara, esta segunda-feira.

Naquela que foi a primeira sessão camarária presencial, ainda que ainda sem público, desde que em março as reuniões de câmara passaram a videoconferência devido à pandemia da covid-19, foi feito o balanço sobre os testes realizados à comunidade escolar e decidido alargá-los a outros setores de atividade.

De acordo com o presidente da câmara, Eduardo Vítor Rodrigues, foram detetados três resultados positivos entre professores e auxiliares de escolas, num rastreio lançado pela autarquia no arranque do regresso às escolas para o 11.º e 12.º anos.

"Foram três casos em três escolas diferentes. Pode-se pensar para que é que se testou, para encontrar só três casos, mas a verdadeira questão é que e não tivessem sido detetados seriam três escolas inteiras fechadas em Gaia mais cedo ou mais tarde", referiu o autarca.

Esta segunda-feira foi aprovado por unanimidade apoiar os motoristas de táxis nos testes se estes o decidirem fazer.

À margem da reunião, em declarações aos jornalistas, o presidente da câmara apontou que em causa podem estar cerca de oito dezenas de motoristas.

A propósito desta medida, o vereador do PSD, Cancela Moura, questionou o executivo sobre se está a ser ponderado fazer testes sorológicos no concelho de forma a testar a imunidade dos munícipes, algo já anunciado por outras autarquias, clubes de futebol, consórcios de laboratórios, hospitais e instituições académicas, tendo o autarca socialista contado que o "feedback" que tem dos responsáveis do hospital de Gaia é de que essa é "nesta fase uma medida prematura".

Eduardo Vítor Rodrigues também revelou hoje que o Parque Biológico de Gaia, localizado em Avintes, abre segunda-feira depois de higienizada a zona da hospedaria que recebeu doentes covid-19 que não necessitavam de permanecer no hospital, mas não tinham condições em casa.

Portugal contabiliza pelo menos 1424 mortos associados à covid-19 em 32700 casos confirmados de infeção, segundo o último boletim diário da Direção-Geral da Saúde (DGS), enquanto o concelho de Vila Nova de Gaia regista 1567 casos de infeção.