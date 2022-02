Gaia e Porto já podem lançar procedimento da travessia fluvial Afurada

JN/Agências Hoje às 14:52 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente da Câmara de Gaia, Eduardo Vítor Rodrigues, disse esta terça-feira que a sua autarquia e o Porto já podem lançar o procedimento para retomar a travessia fluvial interconcelhia entre a Afurada e o cais do Ouro.

"As câmaras do Porto e Gaia têm neste momento luz verde da tutela para lançarem um procedimento para ter a travessia" entre a Afurada (Gaia) e o Cais do Ouro (Porto), disse à Lusa o autarca gaiense, assegurando que as câmaras estão "neste momento com o assunto em mãos".

Quanto a datas do lançamento de um eventual concurso ou caderno de encargos, Eduardo Vítor Rodrigues disse que "as datas são sempre perigosas porque às vezes basta uma questão jurídica para atrasar", mas apontou para "o próximo mês de março" o objetivo de ter "um caderno de encargos simples" e "muito adiantado" para lançar.

Em aberto está a possibilidade de a travessia ser gerida pela STCP Serviços, subsidiária 100% detida pela intermunicipal Sociedade de Transportes Coletivos do Porto (STCP) (da qual o Porto detém 53,69% e Gaia 12,04%), e que recentemente viu alargadas as suas competências ao nível de gestão de infraestruturas na cidade do Porto.

"Essa é a questão jurídica que está a ser discutida. Se assim for, e eu veria isso com muitos bons olhos, nós cortamos caminho. Ou seja, evitamos os longos prazos dos concursos públicos e passamos a ter uma operação que é, no fundo, municipal", salientou o presidente da Câmara de Gaia, no distrito do Porto.

Segundo o autarca, "mesmo sendo a STCP Serviços, tem que ter um caderno de encargos com as respetivas responsabilidades", vaticinando Eduardo Vítor Rodrigues "que com o entendimento" entre as duas autarquias das margens norte e sul do rio Douro, poder-se-á "resolver o assunto rapidamente".

O autarca confirmou ainda que o atual cais na Afurada (em Gaia), e sob gestão da APDL (Administração dos Portos do Douro, Leixões e Viana do Castelo), foi removido "para ser substituído por um novo".

PUB

No dia 10 de janeiro, o presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, tinha dito que estaria disponível para dialogar com o seu homólogo gaiense acerca de uma "avaliação técnica" à travessia fluvial entre o cais do Ouro e Afurada.

Rui Moreira disse então que a retoma da ligação "valeria a pena ser estudada", nomeadamente, por intermédio da STCP Serviços, e no mesmo dia Eduardo Vítor Rodrigues afirmou que o Ministério das Infraestruturas poderia fazer uma delegação excecional de competências para estes dois municípios a fim de poderem assumir a travessia.

Noutro assunto também relacionado com transporte em via fluvial, Eduardo Vítor Rodrigues disse à Lusa que o concurso público para o transporte em autocarro anfíbio entre Crestuma e o Cais de Gaia estará em condições de ser relançado "na terceira segunda-feira de março", ou seja, dia 21.

A Câmara Municipal de Vila Nova de Gaia pediu em tribunal uma indemnização à empresa Morning Interactive Unipessoal, que ganhou o primeiro concurso para operar o autocarro anfíbio, cujo contrato caducou por "falta de entrega de documentação".

Em causa está um meio de transporte novo a circular no rio Douro que consiste num autocarro/barco que fará o rebatimento a outros meios de transporte e será incluído na rede 'Andante'.