Gaia estuda criação de circuito turístico para não ter cidade "a duas velocidades"

Hoje às 19:54 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Vila Nova de Gaia está a desenvolver um circuito turístico que tem como objetivo "evitar que o concelho tenha duas velocidades" e pode vir a incluir uma rede de "shuttles".

Em declarações aos jornalistas, à margem de uma reunião camarária descentralizada que decorreu em Grijó, Eduardo Vítor Rodrigues contou que a autarquia encomendou um estudo sobre as zonas de interesse turístico, económico e emblemático da cidade de forma a criar "um circuito alargado no município".

"Este é um objetivo que temos de cumprir rapidamente porque corremos o risco de ter um concelho a duas velocidades", disse o autarca de Gaia que quer "descentralizar a procura".

Questionado sobre que zonas poderá incluir este roteiro, Eduardo Vítor Rodrigues salvaguardou que "existem muitos pontos de interesse em Gaia", não quis hierarquizar locais, freguesias ou equipamentos, mas exemplificou: "Desde a orla costeira, admitindo que é mais para o verão, ao zoo de Santo Inácio ou à zona ribeirinha típica de Arnelas ou ao complexo de moinhos de Sandim são várias as opções", disse.

O Mosteiro da Serra do Pilar, património da Humanidade, ou o Mosteiro de São Salvador de Grijó, classificado como Imóvel de Interesse Público, foram outros dos monumentos enumerados.

O estudo da autarquia de Vila Nova de Gaia, distrito do Porto, ainda gerará uma proposta que irá a consulta pública, podendo resultar num guia a entrar em vigor no primeiro trimestre de 2020.

Entre as várias novidades possíveis, Eduardo Vítor Rodrigues admite que venha a ser criado um circuito de 'shuttles' para "uso sazonal" porque, analisou o autarca, "se no inverno faz sentido ir a Crestuma ver a encosta, no verão faz sentido conhecer as praias, enquanto os mosteiros estarão disponíveis o ano todo".

Este tema foi comentado por Eduardo Vítor Rodrigues depois De este ter sido interpelado por um munícipe que pedia mais atenção ao património de Grijó e sugeriu que a sinalética dos Caminhos de Santiago, rota que tem nesta freguesia um albergue para peregrinos, fosse melhorada.

Eduardo Vítor Rodrigues admitiu que essa é uma necessidade, mas lamentou que falte uma entidade supramunicipal com vontade politica de tomar as rédeas da rota que junta vários concelhos e até dois países: Portugal e Espanha.

"Defendo homogeneidade de sinalética e uma estratégia comum, como aconteceu recentemente com o projeto Caminhos de Fátima. Gaia não tem dado, admito, o impulso porque depois temos falta de continuidade a norte ou a sul. Mas acredito que chegaremos lá", respondeu Eduardo Vítor Rodrigues.