Gaia faz parceria para criação de postos de rastreio de covid para turistas

Miguel Amorim Hoje às 18:43 Facebook

Twitter

Partilhar

A Câmara de Gaia aprovou, esta segunda-feira, um acordo de parceria com um laboratório para a instalação de centros de rastreio de covid, na modalidade "walk thru", a instalar possivelmente no Cais de Gaia e na Serra do Pilar, destinados aos turistas e demais visitantes.

O acordo de parceria foi aprovado em reunião de Câmara, mas a sua implementação está a ser repensada, pois o projeto tem um mês e entretanto a situação mudou. Por exemplo, o Estado passou a disponibilizar testes gratuitos.

Gaia tem dois centros de rastreio na modalidade "drive thru", em Grijó e na Lavandeira, em que os utentes não têm que sair do carro. A modalidade que se pretende agora introduzir, "walk thru", destina-se a quem passeia a pé. Os locais apontados, tanto o Cais da Gaia como a zona do Jardim do Morro e da Serra do Pilar, são frequentados por turistas e demais visitantes.

O acordo de parceria com o laboratório tem a duração de três meses, mas é renovável.

Relativamente às feiras populares, com carrosséis e farturas, em locais vedados e de acesso controlado, a Câmara de Gaia fez saber que "está tudo pronto para avançar, o que deve acontecer nos próximos dias".

Inicialmente, estas feiras populares teriam lugar em quatro locais distintos do concelho, mas a lista ficou reduzida a Pedroso, nas imediações do Estádio Jorge Sampaio, e em Arcozelo, no Parque de Santa Maria Adelaide.

Em marcha já está a reabilitação do rio Uíma. Entre outras ações, procedeu-se à "limpeza das margens e ao levantamento topográfico", conforme explicou o vice-presidente da Autarquia, Patrocínio Azevedo, que substituiu Eduardo Vítor Rodrigues na reunião de Câmara.

PUB

A reabilitação do rio Uíma resulta de um protocolo com a Agência Portuguesa do Ambiente e neste caso envolve o município da Feira. Também serão recuperados trilhos pedonais. O investimento total é de dois milhões de euros e os trabalhos vão prolongar-se até 2023. "A reabilitação será feita desde Sandim até à foz, em Crestuma", explicou o vice-presidente.

Quanto ao veículo anfíbio que ligará Crestuma ao Cais de Gaia, pelo rio Douro, ainda não há uma data para o início das viagens. "O serviço do anfíbio está contratualizado pela Câmara. O operador será uma empresa de Crestuma. O início das viagens depende do operador", sintetizou Patrocínio Azevedo.

Por iniciativa do PSD, a Câmara de Gaia aprovou um voto de congratulação pelos 100 anos da Sociedade Filarmónica de Crestuma.